Госдума приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ

Госдума в третьем чтении приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ

Государственная Дума России в третьем чтении приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом стало известно из трансляции заседания нижней палаты парламента, которая доступна на сайте Госдумы.

Законопроект об отзыве ратификации Россией ДВЗЯИ внесли в Госдуму 13 октября. Проект отзыва был подготовлен по поручению спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

Утром 17 октября, комментируя голосование по законопроекту об отзыве ратификации ДВЗЯИ, Володин отмечал, что Россия 23 года ждала ратификации Договора Соединенными Штатами Америки, однако этого так и не произошло.

«Вашингтон должен наконец-то понять, что гегемония с их стороны ни к чему хорошему не приводит», — заявил Володин и подчеркнул, что отзыв ратификации обеспечит национальную безопасность России.

Перед этим о возможном отзыве ратификации договора во время выступления на Валдайском форуме высказывался президент России Владимир Путин. Он напомнил, что и Россия, и США подписали договор, однако ратифицировала его только Москва.