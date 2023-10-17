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08:17, 17 октября 2023Россия

Володин заявил о начале процедуры отзыва ратификации ДВЗЯИ Россией

Володин: Госдума начинает процедуру отзыва ратификации ДВЗЯИ

Фото: Russian State Duma / Reuters

Государственная Дума России начинает процедуру отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«В интересах обеспечения безопасности нашей страны мы отзываем ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Вашингтон должен наконец-то понять, что гегемония с их стороны ни к чему хорошему не приводит», — написал он, добавив, что первое чтение законопроекта состоится 17 октября.

Володин заявил о необходимости диалога, построенного на принципах взаимного уважения, отсутствия двойных стандартов и невмешательства в дела суверенных государств. Он подчеркнул, что Россия 23 года ждала ратификации этого договора со стороны США, но Вашингтон не сделал этого из-за безответственного отношения к глобальной безопасности.

Законопроект об отзыве ратификации Россией ДВЗЯИ внесли в Госдуму 13 октября. Проект отзыва был подготовлен по поручению спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина. Перед этим о возможном отзыве ратификации договора во время выступления на Валдайском форуме высказывался президент России Владимир Путин. Он напомнил, что и Россия, и США подписали договор, однако ратифицировала его только Москва.

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    Варвара Родикова
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