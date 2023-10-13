В Госдуму внесли законопроект об отзыве ратификации запрета ядерных испытаний

Депутат Слуцкий: в Госдуму внесен законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ

В Госдуму внесли законопроект об отзыве ратификации Россией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, передает ТАСС.

«Его соавторами выступили практически все депутаты Государственной думы. График рассмотрения проекта закона будет утвержден на заседании Совета Думы 16 октября», — сказал парламентарий.

По его словам, первое чтение проекта в нижней палате парламента может состояться во вторник, 17 октября.

О возможном отзыве ратификации ДВЗЯИ на Валдайском форуме ранее высказывался президент России Владимир Путин. Он заявил, что слышит призывы вернуться к испытаниям ядерного оружия, и напомнил, что и Россия, и США подписали этот договор, однако ратифицировала его только Москва — это может послужить поводом для пересмотра вопроса о ратификации.

Впоследствии комитет Думы подготовил проект отзыва ратификации Россией Договора о запрете ядерных испытаний. Документ был подготовлен по поручению спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.