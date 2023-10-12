Госдума подготовила проект отзыва ратификации запрета ядерных испытаний

ГД подготовила проект отзыва ратификации Договора о запрете ядерных испытаний

Профильный комитет Государственной думы (ГД) подготовил проект отзыва ратификации Россией Договора о запрете ядерных испытаний. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента в cвоем Telegram-канале.

В ГД отметили, что документ был подготовлен по поручению спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина. В качестве одной из причин подготовки отзыва ратификации называется позиция США.

«На протяжении 23 лет мы ждем, когда ратифицирует договор Вашингтон. Это что такое? Двойные стандарты, подлость и безответственное отношение. По-другому не назовешь», — приводятся слова Володина.

О возможном отзыве ратификации Договора во время выступления на Валдайском форуме высказывался президент России Владимир Путин. Он заявил, что слышит призывы вернуться к испытаниям ядерного оружия. Он напомнил, что и Россия, и США подписали Договор о прекращении ядерных испытаний, однако ратифицировала его только Москва, что может послужить поводом для пересмотра вопроса о ратификации.