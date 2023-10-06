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07:58, 6 октября 2023Россия

В Госдуме обсудят отзыв ратификации Договора о запрещении ядерных испытаний

Володин: ГД обсудит отзыв ратификации Договора о запрещении ядерных испытаний

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Совет Государственной Думы на ближайшем заседании рассмотрит вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

«Это соответствует национальным интересам нашего государства. И будет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор», — сказал парламентарий.

По мнению Володина, ситуация в мире изменилась — сейчас США и страны ЕС «развязали против нашей страны войну». Появившиеся вызовы требуют новых решений, считает политик.

Ранее расторжение Россией договора о запрете ядерных испытаний допустил во время выступления на Валдайском форуме президент Владимир Путин. По его мнению, Москва должна зеркально повести себя с Вашингтоном, который подписал этот договор, но не ратифицировал его.

В конце февраля 2023 года Путин заявил, что у Москвы есть информация о том, что США задумываются о натуральном испытании ядерного оружия. По его словам, Минобороны и Росатом должны обеспечить готовность к ядерным испытаниям со стороны Вашингтона.

В конце февраля 2023 года Путин заявил, что у Москвы есть информация о том, что США задумываются о натуральном испытании ядерного оружия. По его словам, Минобороны и Росатом должны обеспечить готовность к ядерным испытаниям со стороны Вашингтона.

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    Анастасия Шейкина
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