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14:56, 21 февраля 2023Наука и техника

В России напомнили о готовом к возобновлению ядерных испытаний полигоне

ТАСС: полигон на Новой Земле готов к возобновлению ядерных испытаний

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Полигон на Новой Земле поддерживают в готовности к возобновлению ядерных испытаний. Об этом во вторник, 21 февраля, напомнил в беседе с ТАСС источник, близкий к военному ведомству.

«Поставленная президентом России задача по подготовке к проведению ядерных испытаний будет безусловно выполнена. Новоземельский полигон всегда поддерживался и поддерживается в готовности к возобновлению ядерных испытаний, если это будет необходимо», — пояснил собеседник агентства.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, сообщил, что США задумываются о натуральном испытании ядерного оружия и Минобороны и Росатом должны быть к этому готовы.

В начале февраля научный руководитель Российского федерального ядерного центра — Всероссийского НИИ экспериментальной физики (ВНИИЭФ) Вячеслав Соловьев также отмечал, что в случае необходимости и при наличии соответствующей политической воли Новоземельский ядерный полигон будет готов к возобновлению ядерных испытаний.

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Варвара Кошечкина
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