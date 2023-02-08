Руководитель ВНИИЭФ заявил о готовности возобновить ядерные испытания

ВНИИЭФ: Новоземельский ядерный полигон готов возобновить ядерные испытания

В случае необходимости и при наличии соответствующей политической воли Новоземельский ядерный полигон готов к возобновлению ядерных испытаний. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Российского федерального ядерного центра — Всероссийского НИИ экспериментальной физики (ВНИИЭФ) Вячеслав Соловьев.

«Готов», — заявил руководитель. По его словам, имеется «специальная программа по поддержанию готовности полигона».

Отмечается, что на расположенном на Новой Земле полигоне, находящемся в ведении Минобороны России, с 1955 по 1990 годы было проведено 130 атмосферных, подводных и подземных испытаний.

В феврале доктор военных наук Константин Сивков заявил, что размещение американских эсминцев типа Arleigh Burke в Баренцевом море может обеспечить перехват ими российских межконтинентальных баллистических ракет.