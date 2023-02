В России назвали последствия размещения американских эсминцев в Баренцевом море

Сивков: размещение эсминцев США в Баренцевом море обеспечит перехват ими российских МБР

Размещение американских эсминцев типа Arleigh Burke в Баренцевом море может обеспечить перехват ими российских межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Возможные последствия появления кораблей США в нейтральных водах «Военному делу» назвал доктор военных наук Константин Сивков.

По его словам, ракеты могут перехватываться на восходящем участке траектории.

«Это первое, что они будут стараться сделать, и нам придется предпринимать меры к тому, чтобы нейтрализовать такие действия. Это потребует выделения дополнительных российских самолетов и сил Северного флота», — заявил эксперт.

Сивков добавил, что если Украина получит от Германии субмарины, то сможет применять их против Черноморского флота России.

«Эти лодки могут решать задачи по нанесению ударов по нашему Черноморскому флоту и отвлечь значительные силы для борьбы с ними», — уточнил специалист.

В августе Defense News сообщило, что американский филиал компании BAE Systems получил контракт стоимостью 108 миллионов долларов на ремонт эсминца Военно-морских сил США Ross типа Arleigh Burke.

В том же месяце издание The Drive со ссылкой на корпорацию Lockheed Martin сообщило, что эсминец Preble типа Arleigh Burke Военно-морских сил США получил 60-киловаттный лазер High-Energy Laser with Integrated Optical Dazzler and Surveillance system (HELIOS), предназначенный для наблюдения и ослепления противника.