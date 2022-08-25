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Эсминец ВМС США отремонтируют за 108 миллионов долларов

Defense News: BAE Systems отремонтирует эсминец ВМС США Ross за 108 миллионов долларов

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Американский филиал компании BAE Systems получил контракт на ремонт эсминца Военно-морских сил (ВМС) США Ross типа Arleigh Burke. Стоимость контракта составила 108 миллионов долларов, пишет Defense News.

Отмечается, что корабль, который ввели в эксплуатацию в 1997 году, отправится на верфь BAE Systems в Норфолке, штат Вирджиния. Техническое обслуживание корабля планируют завершить в апреле 2024 года.

Специалисты BAE Systems отремонтируют силовую установку корабля, а также проведут техническое обслуживание корпуса, надстройки, топливных баков и балластных емкостей. В компании отметили, что после технического обслуживания корабль смогут эксплуатировать еще десять лет.

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Эсминец Ross, который приписан к военно-морской базе Рота в Испании, спустили на воду в 1996 году. Корабль может нести крылатые ракеты BGM-109 Tomahawk в установке вертикального пуска Mk 41.

Ранее издание The Drive сообщило, что эсминец Preble типа Arleigh Burke получил лазерное оружие High-Energy Laser with Integrated Optical Dazzler and Surveillance system (HELIOS), предназначенное для наблюдения и ослепления противника.

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Даниил Иринин
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