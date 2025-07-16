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13:23, 16 июля 2025Россия

Опубликовано предполагаемое видео угроз мигранта вдове Героя России

В Сеть выложили предполагаемое видео угроз мигранта вдове Героя России
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Опубликовано предполагаемое видео угроз мигранта вдове Героя России. Ролик разместил Telegram-канал «Колоколъ».

На записи мужчина с сильным акцентом требует от россиянки убрать принадлежащий ей автомобиль, поскольку женщина якобы заняла его место. «Это общие места», — отвечает ему женщина, снимая разговор из окна своей квартиры. Ролик был снят в Краснодаре.

Затем иностранец — по утверждению канала, мужчина имеет иностранное гражданство — угрожает испортить ее машину, если его требование не будет выполнено. На момент съемки ролика он уже с неизвестной целью положил на капот автомобиля покрышку.

Ранее в Подмосковье мигранты избили бойца СВО и пообещали расправляться с ему подобными в будущем. Пострадавший мужчина рассказал, что проходил в службу в составе одного из подразделений «Вагнера». На видеозаписи на его груди видно медаль «За отвагу» и черную медаль в виде креста — такими награждали вагнеровцев.

ЖЗЛ
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