Названа неочевидная причина плохого самочувствия в жару

Терапевт Сысоева: В городе труднее переносить жару из-за асфальта и бетона

Негативное воздействие жары усиливается в городах, считает врач-терапевт Екатерина Сысоева. Неочевидную причину плохого самочувствия летом она назвала в беседе с NEWS.ru.

Врач отметила, что в городе переносить жару труднее из-за обилия асфальта, бетонных и кирпичных поверхностей. Нагреваясь, они отдают тепло в окружающее пространство, повышая и без того высокую температуру воздуха. Терапевт отметила, что этот процесс не прекращается даже ночью, из-за чего ожидаемая прохлада не наступает.

По словам Сысоевой, в таких условиях организм попадает в тепловую ловушку. «Кровь становится гуще, возрастает риск тромбозов, инсультов и инфарктов», — пояснила она, добавив, что это особенно опасно для людей с гипертонией, атеросклерозом и варикозной болезнью.

Врач предупредила, что даже здоровые люди могут ощущать слабость и головную боль. Она указала, что это происходит из-за обезвоживания, которое вызывает снижение артериального давления. Кроме того, испарения от асфальта расширяют сосуды и тоже провоцируют головную боль.

Ранее врач Хорхе Анхель призвал не пить холодную воду в жару. По его словам, ледяные жидкости могут спровоцировать мышечные судороги и проблемы с пищеварением.