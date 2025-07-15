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16:29, 15 июля 2025Забота о себе

Врач предупредил об опасности холодной воды в жару

Врач Анхель предупредил о риске инфаркта из-за употребления холодной воды в жару
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Giorgio Trovato / Unsplash

Врач Хорхе Анхель призвал не пить холодную воду в жару. Об опасных последствиях такого способа утолить жажду он предупредил в беседе с изданием Vanitatis.

«Употребление холодной воды может привести к мышечным судорогам, так как резкий перепад температур нарушает работу мышц и вызывает их болезненные сокращения», — рассказал Анхель.

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Также холодная вода повышается риск развития проблем с пищеварением, а именно запора и диареи. Однако самым опасным последствием медик назвал тепловой шок, который даже может привести к инфаркту. В связи с этим он порекомендовал перед тем, как глотать холодную воду, подержать ее во рту, чтобы она немного нагрелась.

Ранее кардиолог Наталия Золотарева рассказала, как выспаться в жару. По ее словам, постельное белье и пижама должны быть из натуральных тканей.

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