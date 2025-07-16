Австралиец случайно оказался в России, почувствовал настоящее тепло и решил остаться

IT-специалист из Австралии Майкл Хантер случайно оказался в России — ему поручили заменить коллегу, который сломал руку, и отправится вместо него на ПМЭФ, который проходил в Санкт-Петербурге. Его историю рассказывает канал «Успехи России» в «Дзен».

По словам иностранца, когда он узнал о поездке в Россию, то был не очень счастлив. Однако, приехав в Северную столицу, он познакомился с девушкой по имени Катя, которая также по рабочим делам посетила форум. Несколько дней подряд новые знакомые гуляли, общались и узнавали друг друга, а когда ПМЭФ завершился, мужчина решил продлить командировку и отправиться в город к девушке, которая жила в Ярославле.

«В Ярославле зима — настоящая. Валенки, шапка-ушанка, сосульки размером с доску для серфинга. Но именно в этот холод я впервые почувствовал настоящее тепло — от людей», — признался австралиец, который отметил, что сначала ему было непросто.

Спустя какое-то время мужчина осознал, что возвращаться на родину уже не хочет. Россию он увидел как цивилизованную страну, а Ярославль раскрылся для него со всех сторон: старинная архитектура и современные набережные покорили сердце иностранца.

«Недавно я сделал Кате предложение. Она сказала "да". И сейчас мы оформляем ВНЖ, а дома у нас живет собака по кличке Жучка — веселая, лохматая», — поделился в заключение ближайшими планами на жизнь Хантер.

Ранее стала известна история австрийки Приски Цайзель, которая с детства была восхищена русским балетом, приехала в страну и стала здесь звездой.

