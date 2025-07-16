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13:24, 16 июля 2025Мир

На Западе признали неспособность ВСУ вести контрнаступление

Полковник бундесвера Рихтер: ВСУ неспособны вести эффективное контрнаступление
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) неспособны вести эффективное контрнаступление против российских войск. С таким заявлением в эфире телеканала NTV Nachrichten выступил полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер.

«Сейчас я исключаю такую возможность, потому что для Украины это означает, что в конечном итоге ей придется готовиться к компромиссному миру», — сказал немецкий офицер.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру» заявил, что командование ВСУ «надеется на чудо».

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