Полковник бундесвера Рихтер: ВСУ неспособны вести эффективное контрнаступление

Вооруженные силы Украины (ВСУ) неспособны вести эффективное контрнаступление против российских войск. С таким заявлением в эфире телеканала NTV Nachrichten выступил полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер.

«Сейчас я исключаю такую возможность, потому что для Украины это означает, что в конечном итоге ей придется готовиться к компромиссному миру», — сказал немецкий офицер.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру» заявил, что командование ВСУ «надеется на чудо».