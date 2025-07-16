Раскрыто состояние столкнувшейся с горой атомной подлодки США

TWZ: Столкнувшаяся с горой подлодка Connecticut США вернется в строй в 2026-м

Столкнувшаяся в октябре 2021 года с подводной горой атомная подлодка Connecticut типа Seawolf Военно-морских сил США может вернуться в строй в конце 2026-го. Текущее состояние американской субмарины раскрыло издание TWZ.

По данным портала, в настоящее время подлодка находится в сухом доке военно-морской верфи Пьюджет-Саунд в штате Вашингтон, где проводится ее ремонт.

В мае издание со ссылкой на отчет об инциденте сообщило, что у столкнувшейся с ранее неизвестной подводной горой в Южно-Китайском море американской атомной подводной лодки Connecticut типа Seawolf отказывал внутрикорпусный носовой гидроакустический комплекс AN/BQQ-10.

В октябре 2021 года аналитическая организация South China Sea Strategic Situation Probing Initiative (SCSPI) отмечала, что подлодка Connecticut столкнулась с неизвестным объектом в районе Южно-Китайского моря, ограниченном островом Хайнань, Парасельскими островами и каналом Баши.