У столкнувшейся с горой атомной подлодки США отказал носовой ГАК

The Drive: у столкнувшейся с горой американской подлодки Connecticut отказал носовой ГАК

У столкнувшейся с ранее неизвестной подводной горой в Южно-Китайском море американской атомной подводной лодки (АПЛ) Connecticut типа Seawolf отказывал внутрикорпусный носовой гидроакустический комплекс (ГАК) AN/BQQ-10. Об этом пишет The Drive со ссылкой на отчет о произошедшем.

Издание пишет, что задний ГАК АПЛ был исправен, однако, по словам моряков, его работа ухудшалась на скорости выше 16 узлов. Как отмечается в отчете, имелся ряд расхождений между данными зондирования морского дна, собранными АПЛ, и изначально имеющейся информацией из навигационных карт. Для уточнения сведений экипажем субмарины рассматривалась возможность использования датчиков в активном режиме, что могло привести к обнаружению АПЛ.

Согласно отчету, некорректная работа AN/BQQ-10 не могла повлиять на столкновение подлодки с подводной горой. Причиной инцидента могли стать, в частности, недостаточная подготовка экипажа и отсутствие слаженности в работе команды.

В октябре 2021 года аналитическая организация South China Sea Strategic Situation Probing Initiative (SCSPI) отмечала, что подлодка Connecticut столкнулась с неизвестным объектом в районе Южно-Китайского моря, ограниченном островом Хайнань, Парасельскими островами и каналом Баши.

Тогда же издание The Drive, ссылаясь на ветерана-подводника ВМС США Аарона Амика, написало, что топография дна Южно-Китайского моря, в глубинах которого подводная лодка Connecticut столкнулась с неизвестным объектом, из-за тектонической активности подвержена частым изменениям.