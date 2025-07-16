Сериал с русским актером получил 23 номинации на «Эмми»

«Разделение», «Пингвин» и «Белый лотос» стали главными претендентами на «Эмми»

Американская телевизионная академия назвала список номинантов на престижную премию «Эмми». Об этом сообщает издание Variety

Нашумевший сериал «Разделение» от Apple TV+ получил 27 номинаций, включая категорию «Лучший драматический сериал». На втором месте по количеству возможных призов оказался «Пингвин» (24 номинации). Третье место разделили третий сезон «Белого лотоса», в котором снялся российский актер Юрий Колокольников, и шоу «Киностудия» — по 23 номинации.

При этом за главную сериальную награду поборются все тот же «Белый лотос» (HBO) и «Разделение» (Apple TV+), а также «Андор» (Disney+), «Дипломатка» (Netflix), «Одни из нас» (HBO Max), «Рай» (Hulu), «Больница Питт» (HBO Max) и «Медленные лошади» (Apple TV+).

Ранее стало известно, что известный российский актер Юрий Колокольников снялся полностью голым в новом сезоне хитового сериала «Белый лотос».