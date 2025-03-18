Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:24, 18 марта 2025Ценности

Известный российский актер снялся полностью голым в зарубежном сериале

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Chris Pizzello / AP

Российский актер Юрий Колокольников снялся полностью голым в пятой серии третьего сезона зарубежного сериала «Белый лотос», который выходит на американском канале HBO.

44-летний артист сыграл Влада, русского гостя отеля в Таиланде. В одном из эпизодов он появился перед камерой в брюках, подходя к бассейну, где отдыхали другие постояльцы. Затем мужчина снял с себя штаны и остался обнаженным, продемонстрировав тату на теле.

Известно, что роли друзей героя Колокольникова исполнили болгарский актер Юлиан Костов и его литовский коллега Арнас Федаравичюс.

В феврале Юрий Колокольников посетил премьеру сериала «Белый лотос» в Лос-Анджелесе в пиджаке на голое тело.

Вот это да!
    Обсудить
    Последние новости

    Пехота ВСУ пошла в атаку на границе Белгородской области накануне разговора Путина и Трампа. Что там сейчас происходит?

    19-летний сын Хайди Клум приспустил штаны на полуголом фото для журнала

    Российская пенсионерка потратила на замену счетчика почти 800 тысяч рублей

    В Раде рассказали о полученных от СССР уроках Зеленского

    Россиянам назвали запрещенную для покупки на маткапитал недвижимость

    Мошенники придумали новую схему обмана россиян

    Более 100 человек заболели из-за таинственной пены на пляже

    «Балтика» отказалась от планов купить региональных пивоваров

    В российском городе девятиклассника заподозрили в ложном звонке об угрозе школе

    Россиянам стали намного реже давать один вид кредитов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше