Известный российский актер снялся полностью голым в зарубежном сериале

Российский актер Юрий Колокольников снялся полностью голым в пятой серии третьего сезона зарубежного сериала «Белый лотос», который выходит на американском канале HBO.

44-летний артист сыграл Влада, русского гостя отеля в Таиланде. В одном из эпизодов он появился перед камерой в брюках, подходя к бассейну, где отдыхали другие постояльцы. Затем мужчина снял с себя штаны и остался обнаженным, продемонстрировав тату на теле.

Известно, что роли друзей героя Колокольникова исполнили болгарский актер Юлиан Костов и его литовский коллега Арнас Федаравичюс.

В феврале Юрий Колокольников посетил премьеру сериала «Белый лотос» в Лос-Анджелесе в пиджаке на голое тело.