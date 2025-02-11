Российский актер в пиджаке на голое тело посетил премьеру хитового американского сериала

Российский актер Колокольников посетил премьеру «Белого лотоса» в Лос-Анджелесе

Российский актер Юрий Колокольников посетил премьеру хитового американского сериала «Белый лотос», в котором сыграл одну из ролей. Снимки публикует WWD.

Знаменитость запечатлели на ковровой дорожке в белом пиджаке на голое тело и брюках того же цвета. Образ завершали солнцезащитные очки и кеды. Телезвезда появился на мероприятии с возлюбленной, актрисой Вильмой Кутавичюте, которая предпочла черное вечернее платье.

Известно, что премьера третьего сезона популярного сериала американской студии HBO проходила в Лос-Анджелесе.

В январе 2024 года сообщалось, что сербский актер с российским гражданством Милош Бикович сыграет в третьем сезоне «Белого лотоса», однако представители HBO изменили свое решение после критики со стороны Министерства иностранных дел Украины — там отметили, что Бикович выступает в поддержку России.