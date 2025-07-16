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13:31, 16 июля 2025Спорт

Медведева снялась в купальнике в океане

Фигуристка Медведева снялась в купальнике в Индийском океане
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Telegram-канал Евгении Медведевой

Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась новыми фотографиями в своем Telegram-канале.

Медведева, отдыхающая на Мальдивах, снялась в слитном коричневом купальнике в Индийском океане. Серию она сопроводила эмодзи «голубое сердце».

Ранее Медведева раскрыла имя своего возлюбленного. Им оказался танцор Ильдар Гайнутдинов. Вместе они принимали участие в телевизионном шоу «Звездные танцы».

25-летняя Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх-2018 фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и в личном зачете. В 2021 году она объявила, что фактически завершила карьеру.

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