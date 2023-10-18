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12:27, 18 октября 2023Россия

Проект закона об отзыве ратификации ДВЗЯИ прошел в Госдуме второе чтение

Госдума приняла во втором чтении законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Госдума России приняла во втором чтении законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале нижней палаты парламента.

Как сообщили в Госдуме, документ прошел второе чтение без правок.

Во время выступления на Валдайском форуме президент России Владимир Путин рассказал, что слышит призывы вернуться к испытаниям ядерного оружия.

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Он напомнил, что и Россия и США подписали договор о прекращении ядерных испытаний, однако ратифицировала этот договор только Москва, что может послужить поводом для пересмотра вопроса о ратификации.

В ДВЗЯИ участвуют более 180 стран. Для вступления договора в силу его должны ратифицировать 44 ключевые страны. США, Китай, Египет, Израиль и Иран подписали ДВЗЯИ, но не ратифицировали, а Индия, КНДР и Пакистан — не подписали.

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    Марк Леонов
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