Россия выходит из договора о запрете испытаний ядерного оружия. Что об этом говорил Путин?

Госдума приняла в I чтении законопроект о дератификации ДВЗЯИ

Госдума во вторник, 17 октября, приняла в первом чтении проект закона об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале нижней палаты парламента.

Комментируя голосование по законопроекту, спикер Думы Вячеслав Володин писал, что отзыв ратификации должен «внести вклад» в обеспечение безопасности России на фоне отказа США ратифицировать ДВЗЯИ.

Вашингтон должен наконец-то понять, что гегемония с их стороны ни к чему хорошему не приводит. Необходим диалог на принципах взаимного уважения, отсутствия двойных стандартов, невмешательства в дела суверенных государств. Российская Федерация сделает все для защиты своих граждан и чтобы глобальный стратегический паритет был сохранен Вячеслав Володин спикер Госдумы

Что Путин говорил о возможности возобновления ядерных испытаний?

Вопрос о ядерном оружии был одной из тем, которую президент России Владимир Путин поднял во время своего выступления на пленарной сессии Валдайского форума 5 октября. Отвечая на вопрос политолога Сергея Караганова о возможности ужесточения российской ядерной доктрины, глава государства усомнился в целесообразности таких изменений.

Путин отметил, что «все можно поменять», но необходимости в этом нет. «Просто не вижу необходимости в этом. Нет такой ситуации, при которой сегодня, допустим, что-то угрожало бы существованию российского государства», — ответил президент предлагавшему использовать ядерное оружие в ходе спецоперации политологу.

При этом Путин рассказал, что слышит призывы вернуться к испытаниям ядерного оружия. Он напомнил, что и Россия и США подписали договор о прекращении ядерных испытаний, однако ратифицировала этот договор только Москва, что может послужить поводом для пересмотра вопроса о ратификации.

Теоретически можно отозвать ратификацию, и если мы это сделаем, этого будет вполне достаточно Владимир Путин

Уже на следующий день после выступления президента Вячеслав Володин анонсировал, что Совет Государственной Думы на ближайшем заседании рассмотрит вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Володин заявил, что отзыв ратификации соответствует национальным интересам России и станет зеркальным ответом США. 9 октября Госдума решила проработать вопрос отзыва ратификации в течение 10 дней — до 18 числа.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Путин рассуждал о ядерном оружии и его применении и на Валдайском форуме 2022 года. Тогда он рассказал слушателям, что единственной страной, применившей ядерное оружие против неядерной страны, были и остаются США, а России надо в чем-то брать пример с Вашингтона. Однако российский лидер уточнил, что применять ядерное оружие, в том числе в ходе спецоперации на Украине, Москва не собирается — в этом нет ни военного, ни политического смысла.

За день до Валдайского форума 2022 года Путин лично контролировал ход учений Минобороны по нанесению массированного ядерного удара в ответ на аналогичный удар противника.

В 2023-м же году форум проходил на фоне сообщений западных СМИ о подготовке России к испытаниям «Буревестника» с ядерной ударной частью.

Россия ранее призывала готовиться к ядерным испытаниям со стороны США

В конце сентября 2023 года американское издание CNN сообщало, что и Китай, и США увеличили активность на своих ядерных полигонах.

Фото: National Nuclear Security Administration / Reuters

Журналисты отметили, что благодаря спутниковым снимкам на американских ядерных объектах заметили свежевырытые тоннели. С такими же заявлениями выступал и заместитель постоянного представителя России в Женеве Андрей Белоусов.

США не скрывают, что осуществляют разработку новых типов ядерных боезарядов, работоспособность которых рано или поздно потребуется проверить на практике Андрей Белоусов заместитель постоянного представителя России в Женеве

О возможных натуральных ядерных испытаниях США предупреждал и сам российский президент — в феврале 2023 года он призвал Росатом и Министерство обороны подготовиться к этому. После этого заявления президента источники в Минобороны напомнили, что российский ядерный полигон на Новой Земле всегда поддерживается в готовности к возобновлению испытаний.

Представитель постпредства России в ООН Дмитрий Глухов отмечал, что Россия вернется к ядерным испытаниям лишь в том случае, если США сделают аналогичный шаг, а военный эксперт Виктор Литовкин увидел в возможности отзыва Россией ратификации ДВЗЯИ уравнение позиций Москвы и Вашингтона.

Мы будем действовать по принципу — что можно им, то можно и нам Виктор Литовкин. военный эксперт

Как появился договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

Переговоры о достижении полного запрета на ядерные испытания шли между СССР, США и Великобританией еще в конце 1970-х, но тогда сторонам не удалось прийти к соглашению. В 1988 году ряд стран-участниц Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой (Московский договор) предложили расширить сферу действия этого документа на подземные испытания — это стало прообразом Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). В 1991-м против данной инициативы выступили США и Великобритания, однако в 1993 году американское руководство изменило свою позицию. Переговоры по ДВЗЯИ проходили в Женеве в рамках Конференции по разоружению с 1994 по 1996 год.

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Договор был принят на 50-й сессии Генассамблеи ООН и открыт для подписания в сентябре 1996 года. Он расширяет до абсолютных значений подписанный в 1963 году Московский договор. То есть каждое государство-участник обязуется не производить испытательные, а также любые другие ядерные взрывы, должно запрещать и предотвращать такие взрывы в любом месте, находящемся под его юрисдикцией или контролем. Основу верификационного режима ДВЗЯИ составляет Международная система мониторинга, включающая в себя 337 станций, расположенных по всему миру.

В ДВЗЯИ участвуют более 180 стран. Однако к настоящему моменту Договор ратифицировали только 41 государство из 44 необходимых для его вступления в силу, в том числе Россия, Великобритания и Франция. США, Китай, Египет, Израиль и Иран подписали ДВЗЯИ, но не ратифицировали, а Индия, КНДР и Пакистан — не подписали

В ядерной доктрине США от 2018 года указывается, что эта страна не намерена ратифицировать ДВЗЯИ и предпринимает шаги по возможному возобновлению ядерных испытаний. По мнению экспертов, это не только отодвигает на неопределенный срок вступление ДВЗЯИ в силу, но и ставит вопрос о его целесообразности.