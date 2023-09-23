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03:12, 23 сентября 2023Мир

Китай и США увеличили активность на ядерных полигонах

CNN: США, Китай и Россия модернизируют и расширяют свои ядерные полигоны

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Китай, Соединенные Штаты и Россия за последние годы построили новые объекты и прорыли новые туннели на своих ядерных полигонах. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, пишет CNN.

Уточняется, что на фотографиях изображены полигон КНР в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, российский — на архипелаге Новая Земля, а также полигон США в Неваде. Как отмечает телеканал, такая активность произошла в то же время, когда напряженность между тремя странами достигла самого высокого уровня за последние десятилетия.

Как заявил эксперт из Центра исследований нераспространения ядерного оружия имени Джеймса Мартина при Институте международных исследований Миддлбери Джеффри Льюис, подобные действия не обязательно говорят о готовности держав нарушить мораторий на ядерные испытания. В свою очередь, МИД Китая раскритиковало подобные сообщения как «раздувающий "ядерную угрозу Китая"» и назвало его «крайне безответственным».

Ранее в России напомнили, что полигон на Новой Земле поддерживают в готовности к возобновлению ядерных испытаний.

В феврале президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, заявил, что США задумываются о натуральном испытании ядерного оружия и Минобороны и Росатом должны быть к этому готовы.

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    Марина Совина
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