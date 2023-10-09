Госдума проработает выход России из Договора об отказе от ядерных испытаний

Госдума за 10 дней проработает выход из Договора об отказе от ядерных испытаний

Госдума за 10 дней проработает выход из Договора об отказе от ядерных испытаний. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале нижней палаты российского парламента.

Как сообщили представители Госдумы, спикер парламента Вячеслав Володин предложил до 18 октября проработать этот вопрос совместно с МИД и «другими заинтересованными ведомствами».

Отзыв ратификации Договора об отказе от ядерных испытаний будет проработан комитетом Госдумы по международным делам.

Во время выступления на Валдайском форуме президент России Владимир Путин рассказал, что слышит призывы вернуться к испытаниям ядерного оружия. Он напомнил, что и Россия, и США подписали Договор о прекращении ядерных испытаний, однако ратифицировала его только Москва, что может послужить поводом для пересмотра вопроса о ратификации.