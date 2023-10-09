Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:52, 9 октября 2023Россия

Госдума проработает выход России из Договора об отказе от ядерных испытаний

Госдума за 10 дней проработает выход из Договора об отказе от ядерных испытаний

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Госдума за 10 дней проработает выход из Договора об отказе от ядерных испытаний. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале нижней палаты российского парламента.

Как сообщили представители Госдумы, спикер парламента Вячеслав Володин предложил до 18 октября проработать этот вопрос совместно с МИД и «другими заинтересованными ведомствами».

Отзыв ратификации Договора об отказе от ядерных испытаний будет проработан комитетом Госдумы по международным делам.

Во время выступления на Валдайском форуме президент России Владимир Путин рассказал, что слышит призывы вернуться к испытаниям ядерного оружия. Он напомнил, что и Россия, и США подписали Договор о прекращении ядерных испытаний, однако ратифицировала его только Москва, что может послужить поводом для пересмотра вопроса о ратификации.

Что думаешь? Оцени!
    Марк Леонов
    Обсудить
    Последние новости

    Палестинская ракета попала в мечеть имени Кадырова в Израиле

    Иностранный футбольный тренер сравнил пристрастие русских и чехов к алкоголю

    Названа главная цель операции Израиля в секторе Газа

    Стоимость квартиры Димы Билана с видом на Кремль оценили

    Звезда «Иронии судьбы» оценила высказывания покинувших Россию артистов

    В России упало производство алкоголя

    Россиянин на авто протаранил ворота школы-интерната и попал на видео

    Ливан заявил о нежелании вступать в конфликт Израиля и Палестины

    Москвичка во время уборки в квартире обнаружила змею

    Нетаньяху предупредил Байдена о начале наземной операции в секторе Газа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости