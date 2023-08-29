МИД России предрек проведение США ядерных испытаний

МИД России: рано или поздно США проведут ядерные испытания

Заместитель постоянного представителя России в Женеве Андрей Белоусов во время выступления на мероприятии, приуроченном к Международному дню действий против ядерных испытаний, предрек проведение США ядерных испытаний. Его слова передает РИА Новости.

Дипломат обратил внимание на то, что США совершенствуют и содержат в полной готовности инфраструктуру Невадского ядерного полигона. По его мнению, это может свидетельствовать о соответствующих намерений Вашингтона. «Кроме того, США не скрывают, что осуществляют разработку новых типов ядерных боезарядов, работоспособность которых рано или поздно потребуется проверить на практике», — добавил он.

При этом Россия, ратифицировавшая Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), ответственно соблюдает все принятые на себя обязательства, подчеркнул Белоусов.

Ранее замглавы Госдепа по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс заявил, что все страны, которые обладают ядерным оружием, должны исполнять мораторий на его испытания согласно ДВЗЯИ.