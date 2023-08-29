Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:49, 29 августа 2023Мир

МИД России предрек проведение США ядерных испытаний

МИД России: рано или поздно США проведут ядерные испытания

Заместитель постоянного представителя России в Женеве Андрей Белоусов во время выступления на мероприятии, приуроченном к Международному дню действий против ядерных испытаний, предрек проведение США ядерных испытаний. Его слова передает РИА Новости.

Дипломат обратил внимание на то, что США совершенствуют и содержат в полной готовности инфраструктуру Невадского ядерного полигона. По его мнению, это может свидетельствовать о соответствующих намерений Вашингтона. «Кроме того, США не скрывают, что осуществляют разработку новых типов ядерных боезарядов, работоспособность которых рано или поздно потребуется проверить на практике», — добавил он.

При этом Россия, ратифицировавшая Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), ответственно соблюдает все принятые на себя обязательства, подчеркнул Белоусов.

Ранее замглавы Госдепа по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс заявил, что все страны, которые обладают ядерным оружием, должны исполнять мораторий на его испытания согласно ДВЗЯИ.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Украинского оператора уличили в случайной публикации реальных потерь ВСУ

    Найденную фигуристку Горбачеву доставили в Следственный комитет

    В США предрекли ВСУ отступление за Днепр из-за потерь

    Губернатор сообщил о гибели двоих человек при обстреле российского поселка

    На Украине протестировали новый комплекс наземных дронов

    Кулеба обсудил с генсеком НАТО вступление Украины в альянс

    Индийский аппарат нашел на южном полюсе Луны серу и металлы

    Издевающиеся над животными пенсионерки в Подмосковье попали на видео

    В США заявили о сомнениях ЦРУ в способности ВСУ прорвать оборону России

    Мужская сборная России по волейболу обыграла Белоруссию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости