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18:56, 29 августа 2023Мир

США призвали мир к выполнению моратория на испытание ядерного оружия

Госдеп США призвал страны с ядерным оружием исполнять мораторий на его испытания
СюжетВзрывы в США:

Фото: Globallookpress.com

Все страны, которые обладают ядерным оружием, должны исполнять мораторий на его испытания согласно принятому Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). К этому призвал мир замглавы Госдепа по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс в ходе сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает РИА Новости.

«[США] первыми подписали ДВЗЯИ в сентябре 1996 года. С тех пор США поддерживали полный мораторий на испытательные ядерные взрывы. И США призывают все страны, обладающие ядерным оружием, объявить или поддерживать такой мораторий», — напомнил он.

Глава сессии Генеральной ассамблеи ООН Чаба Кереши заявил о приближении человечества к грани глобальной катастрофы из-за угрозы применения ядерного оружия. Мы сейчас находимся ближе к глобальной катастрофе, чем когда-либо в этом столетии. Мы можем увидеть ужасающую ловушку, которую расставили человечеству, полагаясь на ядерные вооружения», — заявил Кереши.

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    Виктория Кондратьева
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