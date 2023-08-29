Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:28, 29 августа 2023Мир

Глава сессии ГА ООН заявил о приближении ядерной катастрофы

Глава сессии ГА ООН Кереши: мир на грани глобальной ядерной катастрофы

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

Глава сессии Генеральной ассамблеи ООН Чаба Кереши заявил о приближении человечества к грани глобальной катастрофы из-за угрозы применения ядерного оружия. Об этом сообщает ТАСС.

С соответствующим заявлением дипломат выступил во время сессии Генассамблеи ООН по случаю Международного дня против ядерных испытаний. «Мы сейчас находимся ближе к глобальной катастрофе, чем когда-либо в этом столетии. Мы можем увидеть ужасающую ловушку, которую расставили человечеству, полагаясь на ядерные вооружения», — заявил Кереши.

Он отметил, что Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний является основным гарантом структуры ядерного разоружения. При этом он обратил внимание на рост ядерных арсеналов ряда держав, что противоречит Договору о нераспространении ядерного оружия.

Также Кереши напомнил, что «ограниченной ядерной войны не существует» из-за чего полагаться на этот тип вооружений безответственно.

Ранее президент России Владимир Путин назвал условие применения ядерного оружия. Применение ядерного оружия со стороны России возможно в том случае, если создается угроза территориальной целостности страны, независимости и суверенитету, существованию государства, объяснил он.

Что думаешь? Оцени!
    Максим Габриелян
    Обсудить
    Последние новости

    Пригожина тайно похоронили в Петербурге

    Пара туристов встретила пять лет живущего в лесу голого человека-волка

    Глава сессии ГА ООН заявил о приближении ядерной катастрофы

    Россиян предупредили о подорожании путевок в одну страну Азии на Новый год

    Политический алгоритм «Жириновский» высказался об электросамокатах

    Экс-солистка «Серебра» снялась в прозрачном топе на голое тело

    Андрей Губин захотел передать свои песни молодому артисту

    В Москве на площади трех вокзалов произошел пожар

    Украина снялась с чемпионата мира по Dota 2 из-за решения по России

    Пропавшая фигуристка попала на видео в кафе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости