Глава сессии ГА ООН заявил о приближении ядерной катастрофы

Глава сессии ГА ООН Кереши: мир на грани глобальной ядерной катастрофы

Глава сессии Генеральной ассамблеи ООН Чаба Кереши заявил о приближении человечества к грани глобальной катастрофы из-за угрозы применения ядерного оружия. Об этом сообщает ТАСС.

С соответствующим заявлением дипломат выступил во время сессии Генассамблеи ООН по случаю Международного дня против ядерных испытаний. «Мы сейчас находимся ближе к глобальной катастрофе, чем когда-либо в этом столетии. Мы можем увидеть ужасающую ловушку, которую расставили человечеству, полагаясь на ядерные вооружения», — заявил Кереши.

Он отметил, что Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний является основным гарантом структуры ядерного разоружения. При этом он обратил внимание на рост ядерных арсеналов ряда держав, что противоречит Договору о нераспространении ядерного оружия.

Также Кереши напомнил, что «ограниченной ядерной войны не существует» из-за чего полагаться на этот тип вооружений безответственно.

Ранее президент России Владимир Путин назвал условие применения ядерного оружия. Применение ядерного оружия со стороны России возможно в том случае, если создается угроза территориальной целостности страны, независимости и суверенитету, существованию государства, объяснил он.