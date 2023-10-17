Госдума приняла в I чтении закон об отзыве ратификации запрета ядерных испытаний

ГД приняла в I чтении закон о дератификации договора о запрете ядерных испытаний

Депутаты Госдумы единогласно приняли в I чтении закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом говорится в официальном Telegram-канале нижней палаты парламента.

«Принять законопроект в первом чтении; представить поправки к законопроекту», — говорится на сайте обеспечения законодательной деятельности думы.

Утром 17 октября, комментируя скорое голосование по законопроекту, спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что Россия 23 года ждала ратификации Договора Соединенными Штатами Америки, однако этого так и не произошло.

«Вашингтон должен наконец-то понять, что гегемония с их стороны ни к чему хорошему не приводит», — заявил Володин и подчеркнул, что отзыв ратификации обеспечит национальную безопасность России.

О возможном отзыве ратификации ДВЗЯИ на Валдайском форуме ранее высказывался президент России Владимир Путин. Он заявил, что слышит призывы вернуться к испытаниям ядерного оружия, и напомнил, что и Россия, и США подписали этот договор, однако ратифицировала его только Москва — это может послужить поводом для пересмотра вопроса о ратификации.