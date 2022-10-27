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18:46, 27 октября 2022Мир

Путин призвал брать пример с американцев

Президент России Путин назвал американцев красавцами и призвал брать с них пример

Фото: Dyana Wing So / Unsplash

Президент России Владимир Путин восхитился возможности США сохранять контроль над теми странами, в отношении которых они применяли агрессию. Об этом глава государства высказался в ходе пленарной сессии клуба «Валдай», трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

Глава государства привел в пример Японию, в отношении которой Вашингтон применил ядерное оружие. «Какая была целесообразность применения против Японии бомбы? Не было никакой», — отметил он. По его словам, на тот момент угрозы суверенитету США не было, а военная машина Японии была сломана.

Путин подчеркнул, что при этом в японских учебниках, как правило, пишут, что удар по Хиросиме и Нагасаки нанесли союзники. Российский президент обратил внимание на то, что США «так держат Японию», что Токио даже в учебниках не могут написать правду. «Молодцы американцы! Надо в чем-то брать с них пример, наверное, просто красавцы», — сыронизировал глава государства.

Ранее Путин, комментируя убийство иранского генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, заявил, что его заказчики «совсем охамели». «Взяли, Сулеймани убили — иранского генерала. Убили и сказали — да, мы убили. Что это такое вообще? Мы где живем? Совсем охамели», — высказался он.

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Виктория Кондратьева
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