Путин прокомментировал убийство иранского генерала словами «совсем охамели»

Президент Путин прокомментировал убийство генерала КСИР Сулеймани словами «совсем охамели»

Президент России Владимир Путин, комментируя убийство иранского генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в ходе пленарной сессии клуба «Валдай» заявил, что его заказчики «совсем охамели». Трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

«Взяли, Сулеймани убили — иранского генерала. Убили и сказали — да, мы убили. Что это такое вообще? Мы где живем? Совсем охамели», — такими словами президент прокомментировал событие более чем двухлетней давности.

Сулеймани погиб 3 января 2020 года. Ответственность за убийство взяла команда американского экс-президента Дональда Трампа. Утверждалось, что планировать ракетный удар она начала после атаки на военную базу США в Ираке 27 декабря (в ней обвинили иранскую сторону). Тогда погиб американский контрактник.

Комментируя убийство Сулеймани, Трамп назвал его «террористом номер один в мире».