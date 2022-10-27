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17:42, 27 октября 2022Мир

Путин прокомментировал убийство иранского генерала словами «совсем охамели»

Президент Путин прокомментировал убийство генерала КСИР Сулеймани словами «совсем охамели»

Фото: Ahmad Halabisaz / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин, комментируя убийство иранского генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в ходе пленарной сессии клуба «Валдай» заявил, что его заказчики «совсем охамели». Трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

«Взяли, Сулеймани убили — иранского генерала. Убили и сказали — да, мы убили. Что это такое вообще? Мы где живем? Совсем охамели», — такими словами президент прокомментировал событие более чем двухлетней давности.

Сулеймани погиб 3 января 2020 года. Ответственность за убийство взяла команда американского экс-президента Дональда Трампа. Утверждалось, что планировать ракетный удар она начала после атаки на военную базу США в Ираке 27 декабря (в ней обвинили иранскую сторону). Тогда погиб американский контрактник.

Комментируя убийство Сулеймани, Трамп назвал его «террористом номер один в мире».

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Виктория Кондратьева
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