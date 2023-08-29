Россия назвала условие возвращения к ядерным испытаниям

Миссия в ООН: РФ вернется к ядерным испытаниям, только если к ним вернутся США

Россия вернется к проведению ядерных испытаний только в том случае, если США прибегнут к ним первыми. Об этом заявил на заседании Генассамблеи ООН представитель постпредства РФ Дмитрий Глухов, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что заявление президента РФ Владимира Путина о гипотетической возможности возобновления Россией ядерных испытаний следует рассматривать исключительно в контексте ответа Москвы на деструктивные действия США. «Оно является превентивным сигналом Вашингтону», — отметил Глухов.

Ранее замглавы американского Госдепа Бонни Дженкинс на заседании Генеральной Ассамблеи ООН заявила, что США обеспокоены указом Путина о возобновлении ядерных испытаний. По ее словам, заявление российского лидера противоречит собственным обязательствам России по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.