Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:20, 29 августа 2023Мир

Россия назвала условие возвращения к ядерным испытаниям

Миссия в ООН: РФ вернется к ядерным испытаниям, только если к ним вернутся США

Фото: Laszlo Balogh / Reuters

Россия вернется к проведению ядерных испытаний только в том случае, если США прибегнут к ним первыми. Об этом заявил на заседании Генассамблеи ООН представитель постпредства РФ Дмитрий Глухов, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что заявление президента РФ Владимира Путина о гипотетической возможности возобновления Россией ядерных испытаний следует рассматривать исключительно в контексте ответа Москвы на деструктивные действия США. «Оно является превентивным сигналом Вашингтону», — отметил Глухов.

Ранее замглавы американского Госдепа Бонни Дженкинс на заседании Генеральной Ассамблеи ООН заявила, что США обеспокоены указом Путина о возобновлении ядерных испытаний. По ее словам, заявление российского лидера противоречит собственным обязательствам России по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В районе аэропорта в Пскове раздались звуки взрывов

    Названа предварительная причина взрывов в Пскове

    Китай включил в свои новые карты часть территории России. Чем это грозит отношениям РФ и КНР?

    Вокруг гигантской черной дыры обнаружили «чудесный поглотитель»

    На Украине захотели удалить информацию о коррупционерах

    «Давай поженимся!» снова в эфире после долгого перерыва и слухов о закрытии. Почему обновленное шоу многих разочаровало?

    США не стали включать кассетные боеприпасы в новый пакет помощи Украине

    В Запорожье российские бойцы спасли детей от обстрела

    Навка отреагировала на новость о нахождении фигуристки Горбачевой

    Губернатор объяснил громкие звуки в Курске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости