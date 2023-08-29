В США обеспокоились указом Путина о ядерных испытаниях

Госдеп: США обеспокоены указом Путина о возобновлении ядерных испытаний

США обеспокоены возобновлением российских ядерных испытаний, которое указом от февраля 2023 года инициировал президент России Владимир Путин. Об этом заявила замглавы американского Госдепа Бонни Дженкинс на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает РИА Новости.

«Мы озабочены беспокоящей ядерной риторикой со стороны РФ за прошедшие полтора года, в частности, заявлением президента [Владимира] Путина в феврале о желании России возобновить испытания. Это заявление противоречит собственным обязательствам России по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», — отметила она.

В феврале 2023 года Путин объявил, что если США первыми проведут ядерные испытания новых стратегических и тактических боеприпасов, то Россия сможет зеркально ответить на подобный шаг. Вместе с этим российский лидер поручил Минобороны и «Росатому» обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия.