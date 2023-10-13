Российские морпехи пресекли попытку ВСУ высадиться рядом с ЗАЭС

«Известия»: морпехи ЧФ России пресекли попытку ВСУ высадиться рядом с ЗАЭС

Морпехи Черноморского флота (ЧФ) России пресекли очередную попытку высадиться рядом с Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС), об этом сообщают «Известия».

Как пояснил командир взвода Александр, украинские позиции находятся на отдалении в пяти-шести километрах. Перед российскими военными стоит задача не допустить противника к атомной станции.

«В основном попытки проводятся ночью, летают за нами квадрокоптеры, наблюдают. Мы скрыто передвигаемся, никто нас не видит», — отметил он.

Украинские разведчики попытались приблизиться с правого берега практически обмелевшего Каховского водохранилища, однако морпехи нанесли удар. Кроме того, берег заминирован, а российские позиции хорошо укреплены.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал ситуацию вокруг ЗАЭС нестабильной. Он уточнил, что эксперты организации по-прежнему фиксируют звуки взрывов в районе станции почти ежедневно.