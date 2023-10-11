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23:41, 11 октября 2023Мир

Глава МАГАТЭ заявил о нестабильной ситуации вокруг ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси: ситуация на Запорожской АЭС остается нестабильной

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Ситуация на Запорожской АЭС остается нестабильной. Об этом говорится в заявлении главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, опубликованном на официальном сайте.

Уточняется, что эксперты организации по-прежнему фиксируют звуки взрывов в районе станции почти ежедневно. В МАГАТЭ заверили, что продолжат делать все возможное, чтобы предотвратить ядерную катастрофу.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что деятельность МАГАТЭ устраивает Россию. По его словам, миссия агентства на ЗАЭС отвечает интересам Москвы. Кроме того, он подчеркнул, что Гросси придерживается нейтральной позиции по конфликту на Украине.

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    Юлия Мискевич
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