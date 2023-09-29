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14:08, 29 сентября 2023Мир

В МИД оценили работу МАГАТЭ

Постпред РФ в Вене: Россию устраивает позиция Гросси по Украине и работа МАГАТЭ

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Деятельность Международного агентства по атомной энергии устраивает Россию. Его работу оценил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает РИА Новости.

«Мы исходим из того, что миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС отвечает нашим интересам. Кстати, именно мы пригласили международных экспертов на постоянной основе там разместиться», — подчеркнул представитель МИД.

Он также добавил, что глава агентства Рафаэль Гросси придерживается нейтральной позиции по конфликту на Украине. Гросси понимает, что МАГАТЭ — это не политическая организация, у агентства технический мандат, и он всегда старается себя вести соответствующим образом, отметил Ульянов.

Ранее Гросси заявил, что Россия и Украина придерживаются рекомендаций, данных агентством для защиты ЗАЭС. По его словам, в настоящий момент МАГАТЭ не планирует возвращаться к проекту зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

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    Виктория Кондратьева
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