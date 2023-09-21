Глава МАГАТЭ оценил риски для Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ: риски для ЗАЭС сохраняются из-за продолжающихся боевых действий

Россия и Украина придерживаются рекомендаций, данных Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) для защиты Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил глава агентства Рафаэль Гросси, передает корреспондент «Ленты.ру».

По его словам, в настоящий момент МАГАТЭ не планирует возвращаться к проекту зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Гросси напомнил, что ранее представил пять базовых принципов по обеспечению безопасности станции. «Они если и не соблюдаются, то воспринимаются всеми очень серьезно. Я думаю, это важно для того, чтобы мы могли сдерживать ситуацию и избегать ядерных аварий», — отметил он, отвечая на вопрос «Ленты.ру». Гросси также отметил, что обстрелы станции стали происходить реже.

Ранее глава МАГАТЭ заявил, что до конца года посетит Запорожскую атомную электростанцию.

8 сентябре МАГАТЭ сообщило, что получило уведомление о временном сокращении численности сотрудников на ЗАЭС из-за риска увеличения военной активности в регионе. Уточняется, что сотрудники агентства неоднократно слышали звуки взрывов в районе атомной электростанции за последнюю неделю. При этом, как отмечается, ЗАЭС не пострадала.

