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19:34, 8 сентября 2023Бывший СССР

МАГАТЭ заявило о сокращении персонала на ЗАЭС

МАГАТЭ заявило о сокращении персонала на ЗАЭС из-за военной активности
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что получило уведомление о временном сокращении численности своих сотрудников на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) из-за риска увеличения военной активности в регионе. Об этом пишет ТАСС.

«Команда экспертов МАГАТЭ была проинформирована о том, что ЗАЭС приняла решение временно сократить численность персонала на объекте до минимального уровня в течение ближайших нескольких дней, опасаясь роста риска военных действий в регионе», — сказано в заявлении МАГАТЭ.

Уточняется, что сотрудники агентства неоднократно слышали звуки взрывов в районе атомной электростанции за последнюю неделю. При этом как отмечается, ЗАЭС не пострадала.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что продолжающееся контрнаступление украинской армии в Запорожской области увеличивает вероятность причинения ущерба ЗАЭС. По его словам, войска Украины ведут наступательные действия, которые сконцентрированы в регионе. Он признал, что это увеличивает вероятность нападения на станцию.

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    Кристина Есикова
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