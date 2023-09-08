МАГАТЭ заявило о сокращении персонала на ЗАЭС из-за военной активности

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что получило уведомление о временном сокращении численности своих сотрудников на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) из-за риска увеличения военной активности в регионе. Об этом пишет ТАСС.

«Команда экспертов МАГАТЭ была проинформирована о том, что ЗАЭС приняла решение временно сократить численность персонала на объекте до минимального уровня в течение ближайших нескольких дней, опасаясь роста риска военных действий в регионе», — сказано в заявлении МАГАТЭ.

Уточняется, что сотрудники агентства неоднократно слышали звуки взрывов в районе атомной электростанции за последнюю неделю. При этом как отмечается, ЗАЭС не пострадала.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что продолжающееся контрнаступление украинской армии в Запорожской области увеличивает вероятность причинения ущерба ЗАЭС. По его словам, войска Украины ведут наступательные действия, которые сконцентрированы в регионе. Он признал, что это увеличивает вероятность нападения на станцию.