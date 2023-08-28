В МАГАТЭ заявили о росте рисков для ЗАЭС из-за ВСУ

МАГАТЭ: наступление Украины увеличивает вероятность причинения ущерба ЗАЭС

Продолжающееся украинское контрнаступление в Запорожской области увеличивает вероятность причинения ущерба Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут контрнаступление, которое за последние несколько дней сконцентрировалось в Запорожской области. «В целом в регионе, а не на самой станции. Конечно, это увеличивает вероятность нападения на станцию или причинения ей ущерба», — подчеркнул он.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ в последнее время не используют ствольную и реактивную артиллерию для атак на ЗАЭС. Вместо этого они используют дроны. По словам врио губернатора Запорожской области, построенная еще во времена СССР атомная станция защищена даже от падения самолета, поэтому ее не так просто разрушить.