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08:16, 25 августа 2023Бывший СССР

На территории Запорожской АЭС зафиксировали дроны ВСУ

Балицкий: ВСУ вместо ударов артиллерией атакуют Запорожскую АЭС беспилотниками

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в последнее время не используют ствольную и реактивную артиллерию для атак на Запорожскую АЭС. Вместо этого они используют дроны, рассказал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в беседе с РИА Новости.

«Они в основном по станции именно беспилотниками или бьют, или они у них падают, трудно сказать, но такие мы фиксируем случаи. Бьют в основном по окраинам, по периферии, по средствам доставки электроэнергии, высоковольтным линиями, подстанциям», — заявив Балицкий, уточнив, что ЗАЭС ничего не угрожает.

По словам врио губернатора Запорожской области, построенная еще во времена СССР атомная станция защищена даже от падения самолета, поэтому ее не так просто разрушить.

Ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил, что ВСУ совершают в сутки до 10 попыток атаковать ЗАЭС беспилотниками. Украинская сторона запускает дроны с целью выявить уязвимости в защите станции.

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    Александра Синицына
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