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21:44, 19 августа 2023Бывший СССР

Стало известно о постоянных попытках ВСУ атаковать ЗАЭС беспилотниками

Карчаа: ВСУ совершают в сутки до 10 попыток атаковать ЗАЭС беспилотниками
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Фото: Dmitry Grigoriev / Globallookpress.com

Украинские военные совершают не менее 10 попыток атаковать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в сутки. Об этом заявил в эфире телеканала «Соловьев Live» советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

По его словам, российские специалисты постоянно регистрируют попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать станцию. «Совершают в день минимум до 10 попыток добраться до Запорожской АЭС», — указал советник гендиректора.

По его данным, украинская сторона ведет обстрелы АЭС с целью выявить уязвимости в защите станции. Карчаа отметил, что энергоблоки надежно защищены.

13 августа стало известно, что реакторную установку шестого энергоблока ЗАЭС перевели в режим «горячий останов». Он позволяет заглушенному реактору генерировать тепловую энергию для различных целей, при этом поддерживается готовность к быстрому запуску реактора, обычно в течение суток.

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    Марина Совина
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