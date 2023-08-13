Стало известно о переводе энергоблока ЗАЭС в режим «горячего останова»

Шестой энергоблок Запорожской АЭС перевели в состояние «горячего останова»

Реакторную установку шестого энергоблока Запорожской АЭС (ЗАЭС) перевели в режим «горячий останов». Об этом в воскресенье, 13 августа, сообщается в Telegram-канале станции.

«Сегодня в 01:14 блок №6 Запорожской АЭС разогрет до номинальных параметров, реакторная установка находится в состоянии "горячий останов"», — отмечается в заявлении.

При этом на станции напомнили, что четвертый энергоблок в настоящее время находится в состоянии «холодный останов», что должно обеспечить надежное прохождение ЗАЭС осенне-зимнего периода.

В конце июля ЗАЭС перевела в состояние «холодный останов» четвертый и пятый энергоблоки. Соответствующую информацию подтвердил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Горячий останов» позволяет заглушенному реактору генерировать тепловую энергию для различных целей, при этом поддерживается готовность к быстрому запуску реактора, обычно в течение суток. «Холодный останов» означает охлаждение и поддержание реактора при нормальной температуре и нормальном давлении в течение длительного периода, например, для периодического осмотра.