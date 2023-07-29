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18:19, 29 июля 2023Бывший СССР

В МАГАТЭ подтвердили перевод энергоблока Запорожской АЭС в «холодный останов»

В МАГАТЭ подтвердили перевод пятого энергоблока ЗАЭС в «холодный останов»

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Запорожская АЭС (ЗАЭС) утром в пятницу, 28 июля, заявила о переводе реакторной установки пятого блока в состояние «холодный останов». В субботу, 29 июля, информацию об этом подтвердил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, сообщает пресс-служба организации.

Три дня назад четвертый энергоблок был переведен в режим «горячего останова», пар которого теперь используется для очистки сточных вод на ЗАЭС, отметили в МАГАТЭ. Остальные энергоблоки остаются в режиме «холодного останова».

«Горячий останов» позволяет заглушенному реактору генерировать тепловую энергию для различных целей, например, для снабжения потребителей в городе-спутнике станции Энергодаре. При этом поддерживается готовность к быстрому запуску реактора, обычно в течение суток.

«Холодный останов» означает охлаждение и поддержание реактора при нормальной температуре и нормальном давлении в течение длительного периода, например, для периодического осмотра.

Накануне миссия МАГАТЭ провела проверку АЭС и заключила, что станция находится в безопасном состоянии. Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что по итогам проверки радиационный фон оказался в умеренных значениях. Сегодня же стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к силовому захвату станции.

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    Мария Грушко
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