В России предупредили о готовящихся попытках силового захвата ЗАЭС

В «Росэнергоатоме» заявили о готовящихся попытках ВСУ захватить ЗАЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к силовому захвату Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Такими данными располагает «Росэнергоатом», заявил советник гендиректора организации Ренат Карчаа в разговоре со «Звездой».

По его словам, население Энергодара, а также персонал атомной станции, несмотря на потенциальную угрозу, продолжают жить и работать, а также обеспечивать ядерную безопасность.

28 июля миссия МАГАТЭ провела проверку АЭС и заключила, что станция находится в безопасном состоянии. Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что по итогам проверки радиационный фон оказался в умеренных значениях.