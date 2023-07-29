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10:55, 29 июля 2023Бывший СССР

В России предупредили о готовящихся попытках силового захвата ЗАЭС

В «Росэнергоатоме» заявили о готовящихся попытках ВСУ захватить ЗАЭС
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к силовому захвату Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Такими данными располагает «Росэнергоатом», заявил советник гендиректора организации Ренат Карчаа в разговоре со «Звездой».

По его словам, население Энергодара, а также персонал атомной станции, несмотря на потенциальную угрозу, продолжают жить и работать, а также обеспечивать ядерную безопасность.

28 июля миссия МАГАТЭ провела проверку АЭС и заключила, что станция находится в безопасном состоянии. Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что по итогам проверки радиационный фон оказался в умеренных значениях.

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    Мария Грушко
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