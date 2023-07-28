Глава «Росатома» заверил в безопасном состоянии Запорожской АЭС

Глава «Росатома» Лихачев заявил, что ЗАЭС находится в безопасном состоянии

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) находится в безопасном состоянии, заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вчера миссия МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии — прим. "Ленты.ру") осмотрела всю территорию станции, замеряла радиационный фон, он соответствует природному», — сказал Лихачев.

Он также выразил уверенность, что безопасное существование станции будет обеспечено совместно с силами Росгвардии и Российской армии.

Ранее специалисты ЗАЭС перевели реакторную установку пятого блока в состояние «холодный останов» для проведения техосвидетельствования оборудования. Отмечается, что это действие было совершено в плановом режиме.