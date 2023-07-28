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08:25, 28 июля 2023Бывший СССР

Пятый энергоблок Запорожской АЭС перевели в «холодный останов»

Пятый энергоблок Запорожской АЭС переведен в режим «холодного останова»

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Запорожская АЭС (ЗАЭС) перевела реакторную установку пятого блока в состояние «холодный останов» для проведения техосвидетельствования оборудования. Об этом сообщила пресс-служба ЗАЭС в своем Telegram-канале.

Отмечается, что это действие было совершено в плановом режиме.

25 июля четвертый блок ЗАЭС был переведен в состояние «горячий останов». Это было сделано для обеспечения паром собственных нужд станции.

«Горячий останов» позволяет заглушенному реактору генерировать тепловую энергию для различных целей, например, для снабжения потребителей в городе-спутнике станции Энергодаре. При этом поддерживается готовность к быстрому запуску реактора, обычно в течение суток. «Холодный останов» означает охлаждение и поддержание реактора при нормальной температуре и нормальном давлении в течение длительного периода, например, для периодического осмотра.

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    Марина Совина
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