Пятый энергоблок Запорожской АЭС перевели в «холодный останов»

Пятый энергоблок Запорожской АЭС переведен в режим «холодного останова»

Запорожская АЭС (ЗАЭС) перевела реакторную установку пятого блока в состояние «холодный останов» для проведения техосвидетельствования оборудования. Об этом сообщила пресс-служба ЗАЭС в своем Telegram-канале.

Отмечается, что это действие было совершено в плановом режиме.

25 июля четвертый блок ЗАЭС был переведен в состояние «горячий останов». Это было сделано для обеспечения паром собственных нужд станции.

«Горячий останов» позволяет заглушенному реактору генерировать тепловую энергию для различных целей, например, для снабжения потребителей в городе-спутнике станции Энергодаре. При этом поддерживается готовность к быстрому запуску реактора, обычно в течение суток. «Холодный останов» означает охлаждение и поддержание реактора при нормальной температуре и нормальном давлении в течение длительного периода, например, для периодического осмотра.