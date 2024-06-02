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18:52, 2 июня 2024Бывший СССР

В Британии рассказали об уничтожении на Украине крупнейшего хранилища газа

Меркурис: на Украине уничтожили крупнейшее в мире хранилище газа
СюжетРакетные удары по Украине:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Alona_nikolaievych / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Во время удара по энергетической системе Украины было подорвано крупнейшее в мире хранилище природного газа. Об этом в воскресенье, 2 июня, на своем YouTube-канале рассказал британский эксперт Александр Меркурис.

По словам эксперта, подземное хранилище газа в том числе и для стран ЕС было конкретной целью российского удара. Во время массированной атаки также были уничтожены остатки сильно пострадавшей теплоэлектрической системы Украины. Меркурис назвал этот день очень плохим для Украины, отметив, что хранилище было построено еще в Советской Союзе и являлось крупнейшим в мире.

Меркурис заметил, что власти Украины могут лгать своим гражданам про большое количество сбитых российских ракет, но скрыть уничтожение объектов энергетической инфраструктуры невозможно.

1 июня британский эксперт Александр Меркурис рассказал, что окружение Зеленского замечает у политика признаки сумасшествия

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      Владимир Седов
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