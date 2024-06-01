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21:29, 1 июня 2024Мир

В Британии заявили о признаках сумасшествия у Зеленского

Меркурис: окружение Зеленского замечает у политика признаки сумасшествия
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ведет себя все более эмоционально.

По его словам, окружение украинского лидера замечает признаки сумасшествия у политика. «Он требует разрешения нанести военные удары по России, он требует разрешения атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы, российскую энергетическую систему», — заявил Меркурис.

Эксперт добавил, что политик больше не доверяет президенту США Джо Байдену, а также многим из своего окружения. Меркурис отметил, что глава Украины убежден в желании Соединенных Штатов договориться о замораживании конфликта с Россией и сделать это до выборов президента в ноябре.

По словам эксперта, Зеленский возлагает «совершенно непропорциональные и нелепые надежды» на конференцию по Украине в Швейцарии.

Ранее президент Украины пожаловался на быстрое производство оружия в России в сравнении с Западом. «Россия движется быстрее Запада в отношении производства и поставок оружия для своих вооруженных сил», — заявил Зеленский.

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      Марина Совина
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