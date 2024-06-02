В Минобороны России рассказали об улучшении положения одного из подразделений

В Минобороны России заявили, что Киев потерял до 290 военных в ДНР

В районах населенных пунктов Калинина, Орехово-Василевка, Константиновка, Зализнянское и Перше Травня Донецкой народной республики Вооруженные силы Украины потеряли до 290 солдат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Киев также остался без двух боевых бронированных машин и двух автомобилей. Российской армии удалось поразить американскую 155-миллиметровую гаубицу М198, британскую 155-миллиметровую буксируемую гаубицу FH-70 и три 122-миллиметровых гаубицы Д-30. За сутки также уничтожили три полевых склада украинских боеприпасов.

В ведомстве рассказали, что российские военнослужащие группировки войск «Юг» улучшили положение по переднему краю.

Ранее стало известно, что подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил России взяли под контроль населенный пункт Уманское в ДНР.

