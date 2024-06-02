Восьмилетний россиянин забрался на трансформаторную подстанцию и получил ожоги

В Кузбассе началась проверка по факту травмирования ребенка на трансформаторе

В Кемеровской области следователи начали проверку по факту травмирования ребенка на трансформаторной подстанции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Проверка проводится по статье 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Вечером 1 июня восьмилетний мальчик забрался на трансформатор на территории рынка и «приплавился к щитку». В результате он получил ожоги различных частей тела. Сейчас ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии.

В Сибирском округе войск национальной гвардии России рассказали «Ленте.ру», что ребенка спас сотрудник Росгвардии. Он забрался на будку электростанции и снял пострадавшего.

Ранее во Владивостоке в детском развлекательном центре семилетнего мальчика придушило качелями.

