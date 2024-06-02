Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:27, 2 июня 2024Россия

Восьмилетний россиянин забрался на трансформаторную подстанцию и получил ожоги

В Кузбассе началась проверка по факту травмирования ребенка на трансформаторе

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Кемеровской области следователи начали проверку по факту травмирования ребенка на трансформаторной подстанции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Проверка проводится по статье 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Вечером 1 июня восьмилетний мальчик забрался на трансформатор на территории рынка и «приплавился к щитку». В результате он получил ожоги различных частей тела. Сейчас ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии.

В Сибирском округе войск национальной гвардии России рассказали «Ленте.ру», что ребенка спас сотрудник Росгвардии. Он забрался на будку электростанции и снял пострадавшего.

Ранее во Владивостоке в детском развлекательном центре семилетнего мальчика придушило качелями.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      «Я притворился мертвым». Боец с позывным Адлер рассказал, что обманул рой украинских дронов

      Россиянку избили и заставили выпить жидкость для розжига

      Слуцкая раскрыла отношение к выступлению на Олимпиаде в нейтральном статусе

      В Минобороны России рассказали об улучшении положения одного из подразделений

      Тарпищев оценил перспективы Дзюбы

      Израиль нашел альтернативу движению ХАМАС в Газе

      В Британии рассказали об уничтожении на Украине крупнейшего хранилища газа

      Мальдивы решили запретить въезд по израильским паспортам

      Восьмилетний россиянин забрался на трансформаторную подстанцию и получил ожоги

      Во Франции забеспокоились из-за подготовки войны против России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше