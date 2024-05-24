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14:39, 24 мая 2024Россия

Семилетнего мальчика придушило качелями в российском развлекательном центре

Во Владивостоке семилетнего мальчика придушило качелями в развлекательном центре

Фото: YouraPechkin / Shutterstock / Fotodom

Во Владивостоке в детском развлекательном центре семилетнего мальчика придушило качелями. Об этом сообщила прокуратура региона в Telegram.

По информации ведомства, 24 мая мальчика по просьбе матери привела в центр и оставила его старшая сестра. Во время игры с качелями вокруг шеи ребенка обвилась веревка, удушив его, что привело к смерти.

Прокуратура организовала проверку деятельности развлекательного центра, в ходе которой оценит меры, принятые его сотрудниками и владельцами для обеспечения безопасности детей.

Ранее в Челябинске трехлетний мальчик впал в кому после того, как пострадал на прогулке в детском саду. Как стало известно, ребенок застрял головой в конструкции в виде автобуса и повис. Когда малыша заметили воспитатели, он уже был без сознания и не дышал. В больнице у ребенка диагностировали удушение.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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